Togg T10X'in ön sipariş sona erdi: Çekiliş ne zaman yapılacak?

Yerli otomobili Togg'un T10X modelinin ön sipariş süreci 22:00 itibarıyla sona erdi. Bu durum sonrası TOGG çekiliş ne zaman? sorusu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Togg T10X'in ön siparişi için son saatlere girildi. Yüzbinlerce kişinin büyük ilgi gösterdiği yerli otomobili Togg'un başvuru süreci, fiyatı, ödeme koşulları ve kura çekilişi tarihi merak konusu oldu.

TOGG ÖN SİPARİŞ BİTTİ Mİ?

Togg T10X için ön siparişler saat 22:00 itibarıyla sona erdi.

TOGG ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

TOGG’un kura çekilişi 29 Mart'ta yapılacak.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

''Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.''

KAÇ TOGG SATILACAK?

Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

TOGG T10X'İN ÖN SİPARİŞ FİYATI NE?

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

TOGG ÖN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.