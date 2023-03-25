için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Togg'a yoğun ilgi sonrası yeni gelişme: Çekiliş süreci uzadı

Togg'a yoğun ilgi sonrası yeni gelişme: Çekiliş süreci uzadı

Togg'a yoğun ilgi sonrası yeni gelişme: Çekiliş süreci uzadı
Güncelleme:

Togg son yaptığı açıklamayla 12 bin olan teslim edilecek araç adedini 20 bine çıkarırken ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekişin ise 29 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.

http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.

Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Etiketler togg çekiliş ilgi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Driftçi'' yüzsüz trafik magandasından pes dedirten savunma
İşte AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki mutabakat metni
Araç muayeneleri için yeni düzenleme
Depremde ölen ve kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı açıklandı
Seçim öncesi asgari ücrete zam tahminleri belli oldu
İftar saati gökyüzünde ilginç görüntü, gören telefona sarıldı
Şanlıurfa'da sel sonrası yıkılacak bina sayısı açıklandı
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu
Bakan Özer ara tatil tarihini açıkladı
Süper Lig'te şike depremi! UEFA, TFF'den savunma aldı! Rıdvan Dilmen açıklamıştı...