Togg'a yoğun ilgi sonrası yeni gelişme: Çekiliş süreci uzadı

Togg son yaptığı açıklamayla 12 bin olan teslim edilecek araç adedini 20 bine çıkarırken ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekişin ise 29 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Togg'dan yapılan açıklama şöyle: Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.