Tüm özel sırlarımız ifşa oldu! ''Cep'' büyük skkandal

Dünyanın en büyük iki teknoloji devi Google ile Apple'ın tüm kullanıcılarını anlık olarak gözetlediğine dair iddia gündeme bomba gibi düştü.

ABD'li Senatör Ron Wyden Adalet Bakanlığı'na yazdığı bir mektupta, yabancı yetkililerin Google ve Apple'dan veri talep ettiğini söyledi.

Kullanıcılar; haberleri takip ederken, tuttukları takımın maç skorunu öğrenirken, e-posta aldıklarını anında görebilmek için uygulamalardan sesli, görsel bildirimler alırlar. Ve bu tür bildirimlerin neredeyse tamamı Google ve Apple sunucuları üzerinden ulaşır. Wyden'a göre de bu iki şirket bildirimler aracılığıyla kullanıcıları takip ediyor.

Wyden, ekibinin geçen yıl yabancı devlet kurumlarının iki teknoloji devinden anlık bildirim verileri talep ettiğine dair bir ihbar aldığını söyledi. Ancak Wyden'ın ofisi şirketlerle temasa geçtiğinde, ABD hükümetinin kendilerini kısıtladığını söylediler.

Wyden'ın mektubunda, iddia edilen gözetlenme hakkındaki bilgilerin kaynağı olarak bir ipucu da gösterildi. Wyden'ın ekibi bu ipucu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak bir kaynak, hem yabancı hem de ABD devlet kurumlarının Apple ve Google'dan, örneğin mesajlaşma uygulamalarının anonim kullanıcılarını belirli uygulamalarla ilişkilendirmeye yardımcı olmak için anlık bildirimlerle ilgili veriler istediğini doğruladı.

Bir açıklamada Apple, Wyden'ın mektubunun kamuyla daha fazla ayrıntı paylaşmak için ihtiyaç duydukları açıklığı sağladığını belirtirken, "Bu durumda federal hükümet herhangi bir bilgiyi paylaşmamızı yasakladı. Artık bu yöntemle halka açık hale geldiği için şeffaflık raporumuzu bu tür talepleri detaylandıracak şekilde güncelliyoruz" dedi.

Google, Wyden'ın kullanıcıları bu talepler hakkında bilgilendirme konusundaki kararlılığını paylaştığını söyledi.

Adalet Bakanlığı ise anlık bildirimlerle gözetleme, Apple veya Google'ın bu konu hakkında konuşmasını engelleyip engellemediği hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bu yılın başlarında da Fransız geliştirici David Libeau, kullanıcıların ve geliştiricilerin, uygulamaların ABD'li teknoloji devlerine anlık bildirimler yoluyla nasıl veri gönderdiğinden genellikle habersiz olduklarını söyledi. Libeau, tüm bu olanları da "bir gizlilik kabusu" olarak niteledi.

