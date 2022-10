Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması Filmekimi’nde erişilebilir film keyfi yaşatacak

Turkcell, görme engellilere özel sunduğu Hayal Ortağım uygulamasıyla, İKSV tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Filmekimi’nde gösterilecek 21 filmin sesli betimlemesini, operatör fark etmeksizin görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde beyazperdeye taşınan önemli yapıtlar, Hayal Ortağım uygulamasında yer alan sesli betimleme teknolojisi sayesinde hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan takip edilebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Filmekimi, 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşuyor, Turkcell’in görme engellilere sunduğu Hayal Ortağım uygulamasıyla filmlerde görme engelli sinemaseverlere de ulaşıyor. Bu yıl 7 Ekim’de gösterimlere başlayacak Filmekimi’nde yer alan 24 filmin sesli betimlemesi, Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin görme engelli kullanıcılara ücretsiz sunulacak.

Görme engelliler hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor

Turkcell’in ücretsiz Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan sesli betimleme teknolojisi, görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlıyor. Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi; çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Ayrıca altyazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji aracılığıyla görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor.

24 ‘engelsiz’ film

Cannes, Berlin ve Venedik film festivallerinden merakla beklenen ödüllü yapımları bir araya getiren 21. Filmekimi’nde sesli betimleme özelliğiyle yer alacak filmlerin listesi şöyle:

Mediterranean Fever (Akdeniz Ateşi) / Broker (Bebek Servisi) / Under The Fig Tress (İncir Ağaçlarının Altında) / Holy Spider (Kutsal Örümcek) / Rebel (Asi) / Masquerade (Maskeli Balo) / Sick of Myself (İlgi Manyağı) / Stars At Noon (Öğle Güneşinde Yıldızlar) / The Innocent (Masum) / Butterfly Vision (Kelebek Görüşü) / Boy From Heaven (Cennetten Gelen Çocuk) / EO (Aİ) / The Eight Mountains (Sekiz Dağ) / Paris Memories (Paris Anıları) / Corsage (Korsaj) / RMN / Final Cut (Kestik!) / Good Luck to You Leo Grande (İyi Şanslar Leo Grande) / Call Jane / Les Pires (İşe Yaramazlar) / Godland (Tanrının Unuttuğu Yer) / Emily / Master Gardener (Usta Bahçıvan) / L’Immensità (Uçsuz Bucaksız)

Filmlerle ilgili geniş bilgiye filmekimi.iksv.org web sitesinden, Hayal Ortağım uygulamasıyla desteklenen film ve seans detaylarına ise http://filmekimi.iksv.org/ tr/filmekiminde-hayal-ortagim adresinden ulaşılabiliyor.

Hayal Ortağım nasıl kullanılıyor

Filmleri internet erişimi yeterli olan sinema salonlarında sesli betimlemeli izleyebilmek için izlemek istenilen filme ait betimlemeyi sinema salonuna girmeden uygulama üzerinden cihaza indirmek ve film başladığında betimlemeyi oynatmak yeterli oluyor. Uygulamanın birkaç saniye sonra filmle senkron olmasıyla diyalogların olmadığı sahnelerdeki tüm görsel detaylar ve Türkçe altyazı seslendirmeler, kulaklık aracılığıyla dinleyicilere ulaştırılıyor.