Twitter'da Mavi Tik başvuruları yeniden başlıyor

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Sputnik'in haberine göre, Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi tik uygulamasını 2021’de yeniden başlatacağını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.
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