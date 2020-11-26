  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 26 Kasım 2020 11:28

Twitter'da Mavi Tik başvuruları yeniden başlıyor

Twitter hesap doğrulama başvurularını durdurmuştu. Son duyuruya göre mavi tik isteme özelliğini geri getirme kararı aldı.

Twitter'da Mavi Tik başvuruları yeniden başlıyor
A+ A-

Sputnik'in haberine göre, Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi tik uygulamasını 2021’de yeniden başlatacağını duyurdu.  

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.

twitter , başvuru , resmi hesap , mavi tik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM