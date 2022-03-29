Twitter'dan paylaştılar: Instagram çöktü mü?
Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram'a erişim problemi yaşandığı kullanıcılar tarafından paylaşıldı.
Sosyal medya uygulaması Instagram'a bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Yaşanan sorun nedeniyle, akıllara "Instagram çöktü mü?" soruları geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
TWİTTER'DAN PAYLAŞTILAR
Sosyal medya uygulaması Twitter'da bazı kullanıcılar, Instagram'da erişim problemi yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundular.
Instagram'a erişim sorunu iddiasına ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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