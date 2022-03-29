  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Twitter'dan paylaştılar: Instagram çöktü mü?

Twitter'dan paylaştılar: Instagram çöktü mü?

Twitter'dan paylaştılar: Instagram çöktü mü?

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram'a erişim problemi yaşandığı kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya uygulaması Instagram'a bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Yaşanan sorun nedeniyle, akıllara "Instagram çöktü mü?" soruları geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

TWİTTER'DAN PAYLAŞTILAR
Sosyal medya uygulaması Twitter'da bazı kullanıcılar, Instagram'da erişim problemi yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundular.

Instagram'a erişim sorunu iddiasına ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler İNSTAGRAM ÇÖKTÜ çökme instagram erişim problemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel mini eteğiyle kamera karşısında: Fiyatı dudak uçuklattı
Edirne'de dehşet evi! 4 kişinin cesedi bulundu
Dolar, Euro, altın, ruble... Piyasalar baş döndürüyor!
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin IQ ortalaması
Kızı paylaştı: Yeşilçam’ın erotik yıldızı Arzu Okay'ın son hali
Rusya'dan kardeş Azerbaycan'a küstah tehdit
Kangal ve kurt karşı karşıya! Tek hamleyle böyle yere serdi
Son anket Erdoğan'a ''oh'' çektirdi! Şimdi muhalefet düşünsün
Hayat Seda Sayan'a güzel! İnanmayan tıklasın, ama sinirlerine hakim olsun!
İstanbul'da barış rüzgarları! ''Türkiye de garantör olsun. Bazı maddelerde anlaştık''