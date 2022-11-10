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Twitter'ın Türkiye mavi tik ücretleri belli oldu

Twitter'ın Türkiye mavi tik ücretleri belli oldu
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Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da getirilen mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana platformun daha güvenilir bir yer olması için mavi tiki ücretli yaptığını belirtti. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Pek çok kişinin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve başka kimliklere bürünebileceği ihtimali ise eleştirilere neden oldu. Musk ise bunun üzerine başka kimlikleri alan kullanıcıların bunu açıkça belirtmelerini istedi. Aksi takdirde de bu kişilerin hesaplarının silineceğini açıkladı.

 ÜCRETİ 109 TL OLARAK ORTAYA ÇIKTI
Bunların ardından geçtiğimiz gün Twitter, kurumsal hesaplara ve politikacılara 'gri tik' verileceğini duyurdu. Ancak bir gün içerisinde Musk, gri tikin kaldırıldığını duyurdu. Bununla birlikte Türkiye ücreti de 109,99 TL olarak ortaya çıktı.

 

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Etiketler twitter elon musk mavi tik
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