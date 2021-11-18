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WhatsApp Türk mühendisin geliştirdiği özelliği devreye aldı

WhatsApp Türk mühendisin geliştirdiği özelliği devreye aldı

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türk yazılım mühendisi Güney Kayım tarafından geliştirilen yeni özelliğini yayınladı.

WhatsApp, kendi çatısı altında görev alan Türk yazılım mühendisi Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu. WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulan özelliğin, işletme hesaplarıyla yapılan sohbetlerde işletmeler tarafından gönderilen mesajların tamamen anonim bir şekilde puanlanmasını mümkün kıldığı açıklandı.

 Bu gelişme sonrasında, Aygül Muran Kayım'ın eşi Güney Kayım resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "WhatsApp'ta geliştirdiğim ilk customer facing özellik release oldu. Artık bir is yeriyle konuşurken, is yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz. Tamamen anonymous bir puanlama, hangi kullanıcının ne puan verdiği kimse tarafından bilinmiyor" ifadelerine yer verdi.

Platformun yeni özelliği, kullanıcıların işletme hesaplarıyla yaptıkları sohbetlerde gelen mesajın üzerine basılı tutarak ve açılan menüdeki "Oyla (Rate)" seçeneğine tıklayarak ilgili mesaja 1'den 5'e kadar bir puan verebilmesine olanak tanıyor.

Etiketler whatsapp Türk mühendis Türk güncelleme yenilik özellik
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