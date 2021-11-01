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Yönetmen açıkladı: Squid Game'in ikinci sezonu ne zaman gelecek?

Yönetmen açıkladı: Squid Game'in ikinci sezonu ne zaman gelecek?

Netflix'in rekortmen dizis Squid Game'in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, 2.sezon için müjdeyi de verdi.

Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi.

Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti.

Etiketler netflix dizi squad game
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