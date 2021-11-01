Yönetmen açıkladı: Squid Game'in ikinci sezonu ne zaman gelecek?
Netflix'in rekortmen dizis Squid Game'in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, 2.sezon için müjdeyi de verdi.
Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi.
Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti.
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