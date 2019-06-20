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GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
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  3. 20 Haziran 2019 09:28

12 yaşındaki çocuk parkta oynarken öldü

Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi’ndeki Hüseyin Aksoy parkında oyun oynayan çocuk, aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi..

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Alkol alan grup askeri tank ile sokakları birbirine kattı
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