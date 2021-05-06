Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı 13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 17:36 Konya'da çoğu hırsızlık, 140 suçtan kaydı olan 13 yaşındaki çocuk, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6093fedabe9b2e3364074c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basın toplantısında THY sürprizi Oğuzhan Uğur ''Dün Dündür'' ile BluTV'de tarihin tozlu sayfalarını aralayacka Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği onlara emanet Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu Ümit Özdağ: ''Cengiz İnşaat’tan hesabı Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız'' Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında ''dikkat'' diyerek kritik 2 tarihi açıkladı Bu da Türkiye'nin ''büyükbaş hayvan'' oteli Kolombiya'daki vergi reformu protestolarında ölü sayısı 24'e yükseldi "Conolar" mahalleyi ayağa kaldırdı! ''Gelsin, babaları gelsin''