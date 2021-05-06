13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı

Konya'da çoğu hırsızlık, 140 suçtan kaydı olan 13 yaşındaki çocuk, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı.

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