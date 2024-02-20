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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

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Etiketler 15 temmuz şehitler köprüsü istanbul zincirleme trafik kazası
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