Anasayfa Video Galeriler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi 20 Şubat 2024 Salı Saat: 09:25 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 09:25 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d445d5020fddb83b090cd5" allowfullscreen></iframe> Etiketler 15 temmuz şehitler köprüsü istanbul zincirleme trafik kazası BENZER VİDEOLAR Avukat Feyza Altun hakkında karar verildi Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana İşe alım kurasında aynı isim 2 kez çıktı 81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var İki kadın devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak arasında küfürlü kavga! Rasim Ozan Kütahyalı araya giremedi Yatağa bağlı babasının gözü önünde katlettiler Şevki Yılmaz Atatürk’e hakaret ve beddua etti, imam Halil Konakçı amin dedi İzmir merkezli 3 ildeki 'Daltonlar' operasyonunda 14 tutuklama