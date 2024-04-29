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  4. Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu

Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu

Çorum'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini de su bastı.

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