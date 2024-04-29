Anasayfa Video Galeriler Gündem Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:40 Çorum'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yarım saat süren kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve işyerlerini de su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662f24c4dd1be46dd402e7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da AVM'de yangın paniği İstanbul'da parkta cinayet 2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu