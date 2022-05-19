Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar 19 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 13:05 İstanbul Avcılar'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62861661a0bf8000df72b263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni! Erdoğan yine katılmadı 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu İstanbul'da peş peşe çıkan hortumların nedeni belli oldu Doktora öldüresiye dayak! 5 kişi birden saldırdı Bakan Akar: ''Cin şişeden çıktı!'' Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen manzara Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı Meral Akşener'den gençlere 19 Mayıs mesajı: ''Gücünü hatırla!'' Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu