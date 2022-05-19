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  4. 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar

19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar

İstanbul Avcılar'da billboardlardaki Atatürk posterleri yırtanlar 2 genç tarafından engellendi.

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