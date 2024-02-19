2 katlı evde yangın kabusu! ''Yardım kömürü patladı'' iddiası

Zonguldak'ta iki katlı evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde yaşayan kadın, valiliğin dağıttığı kömürün patlayıp, yangına neden olduğunu iddia etti.

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