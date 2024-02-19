Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 katlı evde yangın kabusu! ''Yardım kömürü patladı'' iddiası 2 katlı evde yangın kabusu! ''Yardım kömürü patladı'' iddiası 19 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 15:15 Güncelleme: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:16 Zonguldak'ta iki katlı evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde yaşayan kadın, valiliğin dağıttığı kömürün patlayıp, yangına neden olduğunu iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d34687d943646bba0dff97" allowfullscreen></iframe> Etiketler Zonguldak yardım kömürü patlama yangın BENZER VİDEOLAR Yine beton mikseri yine kaza: Yaralılar var! Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'enflasyon' mesajı İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon Kestikleri ağaçları mevzi yapıp katliam yaptılar 2 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı Kentsel dönüşümle yapılan sitedeki binalar 'dayanaksız' çıktı Interpol'ün aradığı 23 şüpheli Türkiye'de yakalandı İstanbul'da eli silahlı şehir magandası kamerada Türkiye'nin kış turizminin cennetinde ''korsan'' rezaleti