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  3. 16 Temmuz 2020 14:10

3 polis ve imamın başını yakan video! Görevden uzaklaştırıldılar

Tunceli Valiliği, sosyal medyada kadınları aşağılayan sözler sarf eden 3 polis ve 1 imamın başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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