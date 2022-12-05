Anasayfa Video Galeriler Gündem 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler... 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler... 05 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 05 Aralık 2022 Pazartesi 14:05 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düşen 21 yaşındaki Semanur Ş., hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638dd0766e4ba01ac43528e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar Kuş cenneti Arin Gölü tehlike altında Asker konvoyunda otomatik silahlı maganda dehşeti kamerada Acun Ilıcalı'dan sevgilsine ''çok özel'' müdahale Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e tepki 2 ülke, tek devlet, tek tatbikat! Türk ve Azeri askerleri omuz omuza Bursa'daki korkunç uçak kazası kamerada! 380 bin voltla ölüm anı... Saplantılı aşık kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi