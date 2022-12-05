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  4. 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler...

6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler...

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düşen 21 yaşındaki Semanur Ş., hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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