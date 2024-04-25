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  4. ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza

ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza

ABD Başkanı Joe Biden; İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95 milyar dolar desteği öngören güvenlik tasarısını imzaladı.

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