Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 11:26 ABD Başkanı Joe Biden; İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95 milyar dolar desteği öngören güvenlik tasarısını imzaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662a1398293e789b8d025923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı İstanbul'da esrarengiz cinayet Polat çifti hakim karşısında: Engin Polat aylık gelirini açıkladı 50 milyon TL'lik sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi Meclis'teki gerilim bahçeye taştı: ''Eşkıyalığı dağlarda yaparsın'' AK Parti'den YRP'ye geçmişti: Yozgat Belediyesi'nde değişiklik tabeladan başladı Bakan Şimşek'e canlı yayında zor soru, ilginç yanıt İstanbul'da iş merkezine silahlı saldırı Polis çevirmesinde sinir krizi geçirip, aracını ateşe verdi