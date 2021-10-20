Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD'de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü ABD'de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 07:40 ABD'nin Texas eyaletinde 21 kişiyi taşıyan uçak düştü. Can kaybı yaşanmayan kazada, 2 yolcunun yaralandığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616f9db05af6a201a16dacd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KYK yurdunda eylem! İBB Başkanı İmamoğlu devreye girdi Kılıçdaroğlu'ndan yeni ''bürokrat'' çıkışı: ''Az kaldı, sizin zamanınız geliyor'' Palu ailesi davasında tahliye kararı Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı Beşiktaş - Sporting CP maçından kareler Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez''