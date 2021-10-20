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ABD'de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü

ABD'nin Texas eyaletinde 21 kişiyi taşıyan uçak düştü. Can kaybı yaşanmayan kazada, 2 yolcunun yaralandığı bildirildi.

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