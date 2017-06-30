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  3. 30 Haziran 2017 23:45

ABDde hastanede silah sesleri: 2 yaralı

New York’taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silah sesleri duyuldu. Yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

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