Anasayfa Video Galeriler Gündem Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Yeter be! Adalet istiyoruz Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Yeter be! Adalet istiyoruz 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 22:50 Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1'lik Ankaragücü mağlubiyeti sonrası çok sert açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fe8862b83455b937f9003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Tokat'taki vaka artışının sebebi cenaze ve düğünler'' CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz