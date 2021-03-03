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  4. Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Yeter be! Adalet istiyoruz

Abdurrahim Albayrak çılgına döndü: Yeter be! Adalet istiyoruz

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1'lik Ankaragücü mağlubiyeti sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

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