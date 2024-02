Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti, savunması kan dondurdu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanık "kontrol bende değildi" dedi.

4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katında 22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda iddiaya göre E.T. (30), ağabeyi M.T.'yi (32) uykuda bıçaklayarak öldürüp kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan E.T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden E.T. gözaltına alındı. M.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. E.T'nın ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

"Savunma yapmayacağım"

E.T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "abiyi canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık E.T., avukatı ve babası N.T. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen E.T., "Savunma yapmayacağım. Savcılıkta savunma yaptım. Savcılıkta söylediklerim, ağabeyimin bana yaptıklarının onda biri kadardır" dedi.

"İndirim almak için mücadele vermeyeceğim"

Mahkeme başkanının "Anlatmazsan durum senin aleyhine olur" sözleri üzerine sanık, "Bu saatten sonra benim için fark etmez. İndirim almak için mücadele vermeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum. Ben küçükken yatakta pantolonumu indirdi. Beni arkamdan taciz edeceği sırada annem ağlama seslerine yanımıza geldi. Bize kızdı ve tekrar aynı yatağa yatırdı. Bu durumu şu ana kadar anlatamadım, hep sustum" diye konuştu.

"Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez"

Psikolojik tedavi görüp görmediği sorulan sanık E.T., "Psikolojik tedavi görmüyorum. Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir tanedir ancak ağabeyimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım cinsel olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi"

Mahkeme başkanın "Ağabeyinin cinsel organını kesmenin anlamı var mıydı?" sorusuna ise sanık, "Bilmiyorum, kontrol bende değildi. Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi" cevabını verdi.

"Şikayetçi değilim"

Olaya ilişkin dinlenen baba N.T. ise, "Olay gününe kadar oğullarım arasında birbirini öldürecek kadar husumet yoktu. Murat'ın Emre'yi dövdüğünü görmedim ancak tartışırken gördüm. Emre eve gelmediği için olaydan bir gece önce onu restorana götürdüm, birlikte alkol aldık. Emre bana, 'Ağabeyim bana 9 yaşımda cinsel istismar teşebbüsünde bulundu' dedi. Ben de ona, '30 yaşına gelmişsin, neden şimdi söylüyorsun?' dedim. Restorandan çıktıktan sonra Emre ile Murat'ı yüzleştirmek istedim ancak Emre eve gelmedi. Olay günü 08.30 gibi evden çıktım. Ben çıktıktan sonra eve Emre gelmiş ve olay yaşanmış. Olay yaşandığında evde kimse yoktu. Eşim annesindeydi, küçük oğlum da askerdeydi. Emre herhangi psikolojik tedavi görmedi. Murat ve Emre uyuşturucu madde kullanırdı. Şikayetçi değilim, diyecek bir şeyim yok. Karar sizin. Eşim olaydan 39 gün sonra rahmetli oldu" diye konuştu.

"Olay anında herhangi gürültü duymadım"

Tanık olarak dinlenen sanığın kuzeni H.T., "Aynı apartmanda ikamet ederiz. Sanık ve maktulün uyuşturucu içmelerine şahit olmadım. Emre ve Murat'ın ailemize karşı saygısızlıklarını görmedim. Kardeş arasında tartışmalarına şahit olmadım. Olay anında kendi evimdeydim, uyuyordum. Olay olduktan sonra aşağıya indim ve Murat'ın vefat ettiğini gördüm. Olay anında herhangi bir gürültü duymadım" şeklinde konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağabeyine karşı işlemiş olduğu "canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebi üzerine sanığın İstanbul İhtisas Dairesine sevkinin sağlanarak, ceza ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

