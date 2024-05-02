Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: İşte kanıtı...

Adana’da hayatı boyunca doğum günü kutlamayan down sendromlu 23 yaşındaki Ramazan için yapılan doğum günü sürprizinde annesi gözyaşlarını tutamadı. Ramazan’ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

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