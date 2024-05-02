Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: İşte kanıtı... Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: İşte kanıtı... 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 13:55 Adana’da hayatı boyunca doğum günü kutlamayan down sendromlu 23 yaşındaki Ramazan için yapılan doğum günü sürprizinde annesi gözyaşlarını tutamadı. Ramazan’ın mutluluğu ise gözlerinden okundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663371354e688a462d0b98a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı Çay içmek isterken ölüyordu Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar Bakanlık denetçileri sahada: Tek tek kontrol ediliyor Ece Üner'in 1 Mayıs isyanı olay oldu: ''Ben bu ülkede şizofren oldum'' İstanbul'da komando bıçaklı sır cinayet çözüldü Ailesine kızdı, hırsını park halindeki araçlardan çıkardı Esenyurt'ta öğrenciyi bayıltan linç girişimi kamerada