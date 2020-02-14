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  3. 14 Şubat 2020 17:55

''AK Parti de yıkılır geriye Grup Yorum kalır!''

242 gündür ölüm orucunu sürdüren ve "Bu son konuşmam olabilir" diyen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tutukluluğuna devam kararı verildi. Gökçek kararın ardından "Kaç iktidar geldi geçti, yarın AK Parti de yıkılır. Grup Yorum kalır" dedi.

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