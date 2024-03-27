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  4. AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil''

AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil''

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AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz skandalları bitmek bilmiyor. Vurmaz bu sefer de Rumelili olan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzattı.

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