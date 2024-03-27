Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil'' AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil'' 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 18:00 Güncelleme: 27 Mart 2024 Çarşamba 18:00 AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz skandalları bitmek bilmiyor. Vurmaz bu sefer de Rumelili olan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660434a29d13e4b83707ea33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle şovu başkan adayları yapmadı! Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza Özgür Özel'den 17 bakan tepkisi: ''İstanbul'a kuşatma yapıyorlar'' Van Gölü kahverengiye büründü Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun! 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı