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  3. 14 Temmuz 2020 17:40

AK Partili Muş ''Sayın Fetullah Gülen'' dedi, uyarı geldi

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Sayın Fethullah Gülen'' deyince, Meclis Başkanvekili'nden uyarı geldi.

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