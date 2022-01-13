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AK Partili vekilden Enes Kara’nın ölümüne ilişkin skandal sözler

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın cemaat yurdunda yaşamına son vermesiyle ilgili konuşan bulunan AK Partili Karahocagil, skandal açıklamalarda bulundu.

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