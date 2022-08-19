Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 14:30 Optimar Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir, yeni dönemde meclisteki çoğunluğun Millet Ittifakı’na geçeceğini söyledi. Daşdemir "Erdoğan'ın hala seçilme ihtimali var" değerlendirmesini yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ff74535edf452fae3d21f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada! Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz'' Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı HDP'li Gergerlioğlu'nu terleten soru House Of The Dragon’dan bir fragman daha Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı Zeynep Bastık'tan sahnede dans şov! Türkiye Sadık öğretmeni konuşuyor! Dağ, tepe demedi sırtında taşıdı Gören dönüp bir daha bakıyor! Limuzinle binlerce kilometre uzaktan Kayseri'ye geldi