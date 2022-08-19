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  4. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber

Optimar Araştırma’nın sahibi Hilmi Daşdemir, yeni dönemde meclisteki çoğunluğun Millet Ittifakı’na geçeceğini söyledi. Daşdemir "Erdoğan'ın hala seçilme ihtimali var" değerlendirmesini yaptı.

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