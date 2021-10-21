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Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında dikkat çeken anlar ortaya çıktı.

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