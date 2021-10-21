Anasayfa Video Galeriler Gündem Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi 21 Ekim 2021 Perşembe Saat: 16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında dikkat çeken anlar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61716800b3c7b109a21715d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye’nin en pahalı yolu ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! ''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Rize'deki heyelan kamerada CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı