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  3. 05 Aralık 2020 17:25

Antalya açıklarında şiddetli deprem!

Kandilli Rasathanesi, Antalya açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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