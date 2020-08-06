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  3. 06 Ağustos 2020 19:35

Antalya'da corona virüs denetimleri! Turistler memnun

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ATM'lere kopyalama düzeneği! Kartları kopyalayan 2 kişi yakalandı
ATM'lere kopyalama düzeneği! Kartları kopyalayan 2 kişi yakalandı
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Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı
Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı
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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Muharrem İnce'den Erdoğan'a dolar göndermesi
Muharrem İnce'den Erdoğan'a dolar göndermesi
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Bahçesinde buldu! Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü
Bahçesinde buldu! Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü
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