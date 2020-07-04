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  3. 04 Temmuz 2020 13:00

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı

Antalya’da bir anda ortaya çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Sebze meyve halinde bulunan dev şemsiyeler hortumun şiddetiyle savrulup otomobillerin üzerine düştü, 20 esnaf şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki otomobili kurtardı. Hortuma dayanamayan dev şemsiye parçalanıp hızla sürüklenince aynı anda şemsiyenin çevresinde bulunanlar büyük tehlike atlattı. O anlar güvenlik kameralarına...

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