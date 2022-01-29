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Antalya'da kan donduran cinayet! Öldürüp cinsel organını kesti

Antalya'da bir kişi, Alman kız arkadaşına ilgi gösterdiği iddiasıyla arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti. Zanlı cesedi parka gömmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

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