Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da kan donduran cinayet! Öldürüp cinsel organını kesti Antalya'da kan donduran cinayet! Öldürüp cinsel organını kesti 29 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 17:00 Antalya'da bir kişi, Alman kız arkadaşına ilgi gösterdiği iddiasıyla arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti. Zanlı cesedi parka gömmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f54874cbdc4f19456f4797" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı: ''Birileri kafayı bulmaya gidiyor'' KKTC'de infial yaratan görüntüler İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü Kurt-kangal kırması köpek doğaya salındı! Karşısına çıkan hayvanı paramparça etti F-35 savaş uçağı denizin dibini boyladı! ABD zamanla yarışıyor... İkinci el otomobilde büyük hile! 13 ilde, 11 kişi tutuklandı Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti 100 bine dayanan günlük vaka sayısı sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken sözler HÜRKUŞ'lar ilk kez görüntülendi