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Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu

Apple'da sözleşmeli olarak çalışan Nylah Boone, çektiği bir video yüzünden Apple'daki işini kaybetti.

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