Anasayfa Video Galeriler Gündem Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu 17 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 18:50 Apple'da sözleşmeli olarak çalışan Nylah Boone, çektiği bir video yüzünden Apple'daki işini kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634d79b92ec32e166e04a0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu Köy ağası arazileri sattı, ortalık savaş alanına döndü Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu