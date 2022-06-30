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Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama: Ne kadar zam olacak?

Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. Toplantının ardından taraflardan ilk açıklamalar geldi.

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