Anasayfa Video Galeriler Gündem Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama: Ne kadar zam olacak? Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama: Ne kadar zam olacak? 30 Haziran 2022 Perşembe Saat: 18:25 Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantısı sona erdi. Toplantının ardından taraflardan ilk açıklamalar geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bdc063551bf1068709f2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş! Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti Cüneyt Arkın'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi Türkiye'nin turizm cennetinde saklambaç! Pes dedirten taktik 4'üncü katta can pazarı! Balkondan atlayan kadını havada tuttu İstanbul'da faciadan dönüldü! Küçük çocuğun ölümden döndüğü an kamerada 13 yaşında su satıp, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov