Anasayfa Video Galeriler Gündem Azeri spiker ''Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar'' dedi kahkaha tufanı patladı! Azeri spiker ''Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar'' dedi kahkaha tufanı patladı! 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 11:36 27 yıllık eşi Melinda Gates ile aldığı boşanma kararı büyük yankı uyandıran Bill Gates, dillerden düşmüyor. Azeri spikerin canlı yayında "Bill Gates koyabilse önce avradına çip takar" sözleri kahkahaya boğdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6093aa8519a4b509571e5653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeytinburnu'nda binanın çökme anı kamerada Zeytinburnu'nda bina çöktü Teröristler İHA'dan kaçamadı! 2 hain öldürüldü! İşte plansız kapanmanın sonucu: Hepsi çöpe gitti! CHP'li vekil bu görüntüleri ''birilerinin bayram tatili hazırlığı başlamış'' diyerek paylaştı! Sadakatsiz Derin'i yıkan Asya itirafı 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş!