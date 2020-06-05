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  3. 05 Haziran 2020 17:15

Bakan Albayrak açıkladı: Yeni istihdam paketi geliyor

Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi.

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