Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nebati bir kez daha tarih verdi! Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati bir kez daha tarih verdi! Enflasyon ne zaman düşecek? 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 13:45 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz.'' diyerek enflasyonda düşüş için tarih verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6340033fb7414658d77e6f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Behzat Ç.'nin yeni fragmanında Dolar ve Euro göndermesi Türkiye'de ilk olacak! Deniz dolgusu üzerine Şehir Hastanesi ANADOLU gemisine yüklenen Altay tankı sahile çıkarma yaptı Himalayalar’da 19 dağcıyı yutan çığ saniye saniye kamerada Bin yıllık tarihi var... Turistler kapış kapış almak için Türkiye'ye akın ediyor İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu Bu da bidon bidon hırsızlık Büyük skandal! Mikrofonu unuttu küfrü bastı Beklenen filmden ilk görüntüler geldi! Hazine'nin yayın tarihi açıklandı