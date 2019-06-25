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  3. 25 Haziran 2019 09:07

Bakan Soylu'dan Nagahan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te canlı yayına bağlanarak Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi. Soylu ile Nagehan Alçı arasında gergin anlar yaşandı.

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