Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama 27 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 16:06 Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Züccaciyeciler Derneği organizasyonun galasında dansöz oynatılmasına tepkiler sürerken, bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a22d68a26eeb63ef1c43d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs! ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!'' Meclis'te olay sözler: ''Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?'' Bursa'da, lodos hayatı olumsuz etkiliyor AK Partili Sayan, İmamoğlu'nu eleştireyim derken, baltayı fena taşa vurdu Bir il daha ''hükümet istifa'' diyerek sokağa döküldü Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı