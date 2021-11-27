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Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Züccaciyeciler Derneği organizasyonun galasında dansöz oynatılmasına tepkiler sürerken, bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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