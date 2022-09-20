Anasayfa Video Galeriler Gündem Banka şubesinde dehşet! Bombalı soyguncu çalışanları ve müşterileri rehin aldı Banka şubesinde dehşet! Bombalı soyguncu çalışanları ve müşterileri rehin aldı 20 Eylül 2022 Salı Saat: 13:00 Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde Gürcistan Bankası’nı basan bir saldırgan banka şubesine bomba döşeyip "2 milyon dolar vermezseniz rehineleri vururum” diyerek tehditte bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63298f39a9fcdd4c004df3a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! ''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı'' MasterChef Sergen'den kötü haber! ''Benim aptallığım'' deyip açıkladı! Zam kararı bu hale getirdi! İstanbul'da dikkat çeken manzara Yıldırım düşen petrol rafinerisinde ortalık cehenneme döndü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için ipucu verdi Alevler geceyi aydınlattı, zarar 50 milyon TL! Sefo, Fevzi Kaan Türker'i sahneye çıkardı