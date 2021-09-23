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  4. Barınamayan öğrencilerin eyleme devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale

Barınamayan öğrencilerin eyleme devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale

Üniversite öğrencileri, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte ortaya çıkan barınma sorununa dikkat çekmek için başlattıkları eylemi sürdürüyor.

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