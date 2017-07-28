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  3. 28 Temmuz 2017 23:15

Başkentte pitbull dehşeti

Ankara’da başıboş dolaşan pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı sokak kedisini boynundan ısırarak boğmaya çalıştı.

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Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
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Samsunda 2 kişinin araç içinde şüpheli ölümü
Samsunda 2 kişinin araç içinde şüpheli ölümü
Video Galeri
Antalyada 87 yaşındaki nineden hırsıza ibretlik not
Antalyada 87 yaşındaki nineden hırsıza ibretlik not
Video Galeri
AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir
AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir
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Çengelköyde fırtınada devrilen asırlık çınar tekrar yerine dikildi
Çengelköyde fırtınada devrilen asırlık çınar tekrar yerine dikildi
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