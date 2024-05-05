Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 05 Mayıs 2024 Pazar 21:55 Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün etkili olan sağanak, kentte hasara yol açarken, vatandaşların ölümden döndüğü sel felaketinde sel sularının içinde kalan bir gelin otomobili kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6637d635fba29cc1b40c6143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hırsıza esnaf dayağı kamerada Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi Edirne'de Kakava Şenlikleri coşkusu: Hıdırellez ateşi yandı CHP'li Belediye Başkanı kenti bizzat kendisi ilaçladı İstanbul'da lüks villada sır ölüm