Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da hırsıza esnaf dayağı kamerada İstanbul'da hırsıza esnaf dayağı kamerada 05 Mayıs 2024 Pazar Saat: 22:20 Esenyurt'ta market sahibi meyve çalan hırsızı yakalayarak tekme tokat dövdü: O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6637dc0b9e39ea9ad500f293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı Bayraktar TB2'nin hareketli hedefi 12'den vurduğu an kamerada Sokak köpekleri 3 çocuğa kabusu yaşattı Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi Edirne'de Kakava Şenlikleri coşkusu: Hıdırellez ateşi yandı CHP'li Belediye Başkanı kenti bizzat kendisi ilaçladı İstanbul'da lüks villada sır ölüm