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  4. Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı

Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı

Başkent'te sağanak yağmur yağışı sonrası apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı.

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