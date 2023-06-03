Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 16:20 Başkent'te sağanak yağmur yağışı sonrası apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b3e1e7576d26d3e574b2b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı Afrika değil Türkiye! Anadolu Leoparı kamerada Antalya kabusu yaşıyor! Şehir sular altında, araçlar sürüklendi İstanbul'un bir ilçesinde arı istilası! Vatandaş şokta İstanbul'da ''eli silecekli trafik magandası'' kamerada Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler