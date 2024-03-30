Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu

Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

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