Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 10:10 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 10:10 Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607baf801379283dd0298b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın