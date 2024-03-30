  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu

Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu

Güncelleme:

Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü
Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti
GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti
GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti
Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı
Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı
Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı
''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın
İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın