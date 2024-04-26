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  4. Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı

Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı

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Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, 31'inci uçuş testini de geçerek toplam uçuş süresini 295 saate yükseltti.

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