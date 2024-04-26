Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 08:15 Güncelleme: 26 Nisan 2024 Cuma 08:15 Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, 31'inci uçuş testini de geçerek toplam uçuş süresini 295 saate yükseltti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b387a0bad87ad3904a753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Nureddin Nebati geri döndü: Cemaat ziyaretinde ortaya çıktı Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti