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  3. 23 Eylül 2020 22:05

Belediye Başkanı ''magandalıkla'' suçlanmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
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Sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet içinde zorlu mücadelesi
Sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet içinde zorlu mücadelesi
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Hırsızlar bunu da yaptı- Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler
Hırsızlar bunu da yaptı- Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler
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Kritik illerden biriydi... Vali açıkladı: Vaka sayılarını durdurduk
Kritik illerden biriydi... Vali açıkladı: Vaka sayılarını durdurduk
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Bakan Soylu: Hadi gitsin bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım
Bakan Soylu: Hadi gitsin bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım
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Maske denetiminde ortalık karıştı! Polislere saldırdılar
Maske denetiminde ortalık karıştı! Polislere saldırdılar
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