Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir babanın feryadı: Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim Bir babanın feryadı: Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim 07 Şubat 2023 Salı Saat: 22:25 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 22:25 Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 30 saatin ardından enkaz altından kurtulmayı bekleyen babanın feryadı yürekleri dağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e2a5a4c0ee766fdf35af83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş! 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak!