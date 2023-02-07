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  4. Bir babanın feryadı: Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim

Bir babanın feryadı: Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim

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Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 30 saatin ardından enkaz altından kurtulmayı bekleyen babanın feryadı yürekleri dağladı.

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